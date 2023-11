Você suspeita de seu parceiro? 8 truques do WhatsApp para descobrir se ele está te traindo

O WhatsApp pode ser um grande aliado ao descobrir se o seu parceiro está te traindo, não só por ser uma das mensagens móveis mais usadas nos últimos anos, mas também pelos truques que possui para desvendar as infidelidades.

A confiança em um relacionamento é vital para evitar episódios de toxicidade, então, se você começar a experimentar suspeitas quando a sua parceira evita abordar esse assunto.

Para algumas delas, você precisará acessar o telefone do seu namorado, namorada ou da pessoa com quem você tem uma relação amorosa, mas o fato é que elas serão de grande ajuda.

8 Truques do WhatsApp para descobrir se ele está te traindo

Ele se esconde ao receber notificações

Uma das primeiras suspeitas que aparecem é quando a pessoa com quem você compartilha a relação amorosa se esconde ou se afasta quando recebe uma notificação ou espera que você vá embora para ler a mensagem.

Verifique a rotina: ele passa mais tempo no celular do que antes?

Se você começar a sentir a ausência do seu namorado ou marido, e em vez de compartilhar com você, passa mais tempo grudado no seu celular, ele pode estar em meio a uma conversa com uma amante. Geralmente, o infiel silencia as notificações e aplica o modo vibrar.

Ele removeu “Visto” e desativou as confirmações de leitura

Se antes você podia observar a lista de verificação azul, que confirmava que ele leu sua mensagem, e do dia para o outro ela aparece cinza, tenha cuidado, ele desativou as confirmações de leitura (Visto).

Isso pode alertar que seu parceiro está escondendo algo de você, pois ele leu a sua mensagem, mas tem "Ocupações" demais para responder a você ou a alguém mais.

Para completar esta estratégia, também se desativa a hora da última conexão.

Ativou o bloqueio do WhatsApp com impressão digital

Outra mudança que os infiéis aplicam é colocar sua impressão digital para ver suas mensagens, o que indica duas coisas: ou eles se preocupam com a segurança de seu dispositivo ou estão te enganando. Sempre mantenha em mente se eles faziam isso antes ou se decidiram de repente optar por essa opção.

Bloqueio de bate-papo

O WhatsApp facilitou a situação para os enganos ao aplicar o ‘Modo Infiel’, que permite bloquear conversas específicas, através de uma senha ou impressão digital, o que significa que ninguém poderá acessar o conteúdo.

Para saber se a sua parceira ativou esta opção, você precisa do seu dispositivo, ir para os chats e ver se há uma pasta com o nome 'Chats bloqueados'. Tenha em mente que no WhatsApp Web não é possível bloquear as conversas.

Infieles Esta mensajería podrá ser tu aliada.

Desativou a opção de baixar fotos e vídeos

Ao ter acesso ao dispositivo, você poderá espiar as informações de fotos e vídeos. Para isso, você deverá ir ao menu, depois para configurações, armazenamento e dados.

Se você observar que na seção de download automático, desativou fotos, áudio e vídeos, pode ser que ele não queira que, por engano, você veja uma fotografia comprometedora.

Verifique com quem está conversando na seção Armazenamento de Dados

Se você estiver certa de que estão te traindo com outra pessoa, abra o WhatsApp, vá ao menu, depois ao armazenamento de dados e em Gerenciar armazenamento.

Aqui você pode ver todos os usuários que falam com seu parceiro, verificando quem envia mais fotos, vídeos e áudios, mesmo que os arquivos já tenham sido apagados.

Procure nos seus mensagens arquivadas no WhatsApp

Esta é a chave para saber tudo o que está acontecendo e pôr fim à sua relação de uma vez por todas, ao ver as mensagens arquivadas que estão dentro do WhatsApp.

Você deverá abrir o aplicativo, depois selecionar ‘Arquivado’, que se encontra na parte superior das mensagens, ao entrar você poderá ver todas as pessoas que o dono do telefone conversou e ao clicar em um especifico, estarão as conversas.