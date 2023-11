Perfumes femininos: 5 aromas que os especialistas aconselham não usar a partir dos 50 anos, pois envelhecem

Os perfumistas frequentemente alertam sobre algumas fragrâncias que podem acrescentar anos à imagem e estilo das pessoas, o que os torna numa opção não muito desejada para as mulheres que procuram manter um look cheio de vida e energia.

Perfumes de mulher: 5 aromas que os especialistas não recomendam usar após os 50

O arquiteto e designer de fragrâncias mexicano, Carlos Huber, aconselha não usar 5 aromas após os 50 anos, pois eles podem criar uma sensação e aura de envelhecimento antes do tempo.

Aromas florais pesados: perfumes com notas florais intensas, como jasmim ou lírio-do-vale podem ser muito sérios e clássicos, o que não é ideal para quem quer uma sensação de vitalidade.

Fragrâncias de âmbar: as notas de âmbar, apesar de frequentemente serem ligadas à elegância, podem adicionar muitos anos ao estilo.

Aromas de madeira intensa: perfumes com notas de madeira pesadas, como cedro ou sândalo, podem ser muito clássicos para aqueles que procuram notas de juventude.

Anjo de Thierry Mugler: É uma fragrância icônica pelo seu caráter doce e guloso. Algumas de suas notas incluem caramelo, chocolate, baunilha e mel, que se transformam em uma intensidade e doçura pronunciada.

Bottega Veneta: é um perfume feminino que apresenta notas de couro e é reconhecido pela sua elegância e sofisticação. Mistura o couro com notas de flor de laranjeira, jasmim e patchouli.

Black Orchid de Tom Ford: é um perfume feminino que incorpora notas amadeiradas com caráter forte, escuro e sensual, que mistura notas de orquídea negra, especiarias, madeiras e baunilha.

Joy de Dior: é uma fragrância com notas florais que incluem jasmim e lírio. É uma fragrância que se caracteriza por seu buquê de flores brancas, dando elegância e opulência com notas intensas e cítricas.

Shalimar da Guerlain: é um perfume muito conhecido com notas intensas de âmbar com caráter quente, sensual e um toque oriental. É uma fragrância com muita riqueza e profundidade.