Kate Middleton chama atenção com estilo Brigitte Bardot dos anos 60

Na eterna pergunta: ‘Devo fazer franja?’, Kate Middleton respondeu ao canto da sereia há alguns meses, cortando uma longa franja estilo Farrah Fawcett que combinava perfeitamente com suas ondas impecáveis. Agora, parece que a Princesa de Gales se aventurou ainda mais no território com uma franja mais grossa e volumosa.

Middleton foi fotografado na Escócia há alguns dias, parecendo a própria definição de inspiração para a beleza do outono. Seu cabelo castanho estava penteado com perfeição, como sempre, mas a franja definitivamente parecia diferente; em outubro, ela estava emitindo vibrações Farrah dos anos 70, mas agora parece mais Bardot dos anos 60.

Getty Images

Talvez seja porque Middleton usava o cabelo levemente penteado para o lado, mas o fato é que não é uma franja reta. Em outras fotos do evento na Escócia, ela usa um lado puxado para trás da orelha, provando que a franja da cortina é a forma mais versátil de prender a franja, ao mesmo tempo que oferece alguma flexibilidade de estilo. Você pode mudar completamente o seu visual simplesmente mudando a parte do cabelo!

Dada a localização externa, a Princesa manteve o resto do look simples com o habitual delineador escuro, blush rosa e apenas um toque de batom. Clássica, fácil e atemporal, é assim que poderíamos definir a estética de Kate Middleton em poucas palavras.

No entanto, a jaqueta xadrez verde Burberry sobre uma gola alta elevou as vibrações do outono para o próximo nível e foi o complemento perfeito para a franja lateral. Não sei sobre você, mas o visual de Middleton é um argumento muito convincente para cortar a franja neste fim de semana.

Fonte: Allure US

