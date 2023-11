Benefícios de comer amêndoas todos os dias

Você sabia que comer amêndoas todos os dias vai além de saborear um lanche delicioso, mas também oferece uma série de benefícios incríveis para a saúde? Essas pequenas maravilhas não são apenas irresistíveis, mas também super nutritivas.

Junte-se a nós para descobrir porque você deve incorporar amêndoas em sua rotina diária e aprender como elas podem transformar seu bem-estar de uma forma deliciosa e saudável.

Previnem cólicas

Uma das dores mais incômodas e comuns são as cãibras musculares, mas as amêndoas podem ajudar a evitá-las! Por serem ricos em potássio e magnésio, mantêm a saúde e promovem o relaxamento muscular, minimizando os espasmos, principalmente em quem pratica atividade física.

Aumentam a massa muscular

Se pretende construir músculos, estas sementes são uma excelente opção porque são ricas em proteínas e aminoácidos essenciais que podem ajudar a fortalecer e desenvolver os seus tecidos. Além disso, são a opção perfeita para os amantes do fitness que desejam um lanche saudável entre as refeições.

Fazem bem para os ossos

Essas nozes são ricas em magnésio, fósforo e cálcio, elementos importantes para a formação e manutenção da saúde óssea, prevenindo problemas como fraturas, osteopenia e osteoporose.

Previnem o câncer

Comer amêndoas todos os dias irá fornecer flavonóides, vitamina E e taninos, compostos que combatem o excesso de radicais livres, responsáveis por causar danos às células saudáveis, prevenindo alguns tipos de câncer.

Ajudam a perder peso

Apesar de ser um lanche calórico, a amêndoa é uma aliada para eliminar os quilos extras. Seu teor de fibras e gordura saudável mantém você se sentindo saciado por mais tempo, o que significa que você estará menos sujeito a desejos por junk food.

Mantêm o coração saudável

Por conter gorduras insaturadas, as amêndoas têm a virtude de reduzir o colesterol LDL “ruim” e promover o aumento do colesterol HDL “bom”, o que ajuda a prevenir acidentes cardiovasculares. A presença de flavonóides como a quercetina, as catequinas e os rutosídeos contribuem para reduzir a pressão arterial e manter o sistema circulatório em ótimas condições.

São antioxidantes

As amêndoas, por serem ricas em vitamina E, um poderoso antioxidante, são fundamentais para apoiar o corpo no combate ao envelhecimento prematuro e manter a pele macia e radiante. Consuma 30 gramas por dia e desfrute de um estado jovial e saudável.

É importante lembrar disso!

Como ressaltado por nós em outras oportunidades, queremos lembrá-lo que embora seja positivo, o conteúdo disposto acima tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa de nenhuma forma assegurar tratamentos, diagnósticos ou substituir as visitas regulares ao médico.

Não se esqueça de manter seus exames em dia e de buscar um centro de saúde em caso de qualquer suspeita.

