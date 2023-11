As revelações desta sexta-feira (10) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

O Rei de Copas

A chave para fazer os negócios fluirem e gerar as finanças que você espera é o trabalho em equipe. Aproveite que todos chegam motivados, encha-os de energia positiva e ajude-os a compreender que os obstáculos os fazem crescer. A carta te diz que alguém entra na sua vida neste momento e vem com tudo para te conquistar. Bonito, galante, educado e muito formal. Você não conseguirá escapar de seus encantos, então a solidão será deixada de lado.

Escorpião

A Página de Copas

O passado é passado, como diz a música, e tudo o que aconteceu por conta da má gestão empresarial foi muito convulsivo e conflituoso, mas nos próximos dias colocaram nas suas mãos a responsabilidade de realizar outros projetos que estão começando muito bem. Você tem experiência, sabe o que fazer para não errar e seguir em frente. Se você é solteiro, prepare-se porque esta semana alguém vai bater na porta do seu coração. Não negue a si mesmo essa nova oportunidade e deixe seus preconceitos para trás.

Sagitário

A Rainha de Espadas

A carta recomenda que esta semana você tenha muito cuidado com as opiniões que expressa, pois pode causar um problema que o prejudica no trabalho . Você tem uma liderança que exerce com grande precisão. Fique calmo e controlado. Você tem que parar de pensar no passado. Isso não permite que você avance no nível emocional e quem quer se aproximar evita porque você está preso nisso.

Capricórnio

O Nove de Paus

Não é o melhor começo de mês porque há coisas para colocar em ordem no trabalho. Se você não fizer isso, tudo pode ficar complicado. Você é uma pessoa inteligente, que sabe que organização é o mais importante para construir negócios, então tenha paciência e muita disciplina para sair dessa situação. A Carta diz que você também deve virar a página e começar de novo. Não vale a pena voltar para alguém que não te valoriza como você é.

Aquário

O Cavaleiro de Ouros

Momento em que você deve encarar as coisas com calma e aproveitar para refletir sobre algumas decisões que deve tomar, como avaliar uma proposta de trabalho que seja muito boa e que você estará fazendo aquilo que realmente gosta e tem paixão. A carta lhe diz que é hora de pensar em se estabilizar com aquela pessoa especial que apareceu na sua vida e que te faz muito feliz. Assuma a responsabilidade pela convivência que lhes correrá muito bem. Nesta fase deve haver equilíbrio, sacrifícios, compreensão e muito amor de ambos os lados.

Peixes

O Sete de Ouros

Momento repleto de muito trabalho para os nativos deste signo e promete porque será o arranque de negócios que lhes proporcionarão benefícios muito bons nos últimos meses do ano. Alguns projetos familiares também iniciam uma fase de consolidação, por isso é o melhor momento para tomar decisões que os ajudarão a seguir em frente. Esta carta é muito boa porque fala da consolidação com o parceiro, da superação de obstáculos e do triunfo do amor.