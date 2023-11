As revelações desta sexta-feira (10) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Áries

O Cinco de Espadas

Momento para termos muita cautela com os negócios. Se você tem dinheiro para investir, não faça isso agora. Espere mais alguns dias e pense no que você deve fazer. Seja paciente e monte suas estratégias. Lembre-se de que sua intuição é a melhor para tomar as decisões certas. A carta avisa que a distância fez parte do seu relacionamento que acabou se desfazendo e que o afetou muito emocionalmente. Não se preocupe, em breve você sairá dessa situação.

Touro

O Rei de Espadas

Tenha muito cuidado ao fazer julgamentos sem primeiro observar com muita atenção o que está acontecendo. Você é responsável neste momento por garantir que o ambiente de trabalho melhore e que os negócios possam começar. Esta semana é crucial para corrigir erros e direcionar todos para um único objetivo, a produção. A carta avisa que você precisa parar de ser tão dominante com seu parceiro, pois isso pode levar ao rompimento. Lembre-se de que vocês apoiam uns aos outros e não é justo viver nessa desconfiança perene.

Gêmeos

A Rainha de Copas

Você tem aquele dom de liderança que lhe permitirá esta semana aplicá-lo para organizar seu trabalho para tirar o melhor proveito dele e fazer com que suas finanças cresçam ainda mais. Você tem pela frente o desafio de concluir a carreira que optou, então não há desculpa e volte aos estudos. A carta diz que a pessoa que se tornou sua amiga, hoje quer algo mais do que isso. Não perca esta oportunidade de vivenciar novamente o amor incondicional que vem do mais profundo do coração.

Câncer

Roda da fortuna

Você deve ter em mente que as mudanças que estão ocorrendo em sua vida agora são necessárias para que você siga em frente. Não tema o que está por vir, pelo contrário, encha-se de forças para caminhar em direção à conquista dos seus objetivos. A carta diz que você não pode viver preso ao passado. Você é um ser maravilhoso que merece alguém que o ame pelo que você é. Energia positiva que tudo o que você almeja a nível emocional, muito em breve terá ao seu lado.

Leão

O Ás de Ouros

Esta semana é uma boa notícia, pois você receberá todas as recompensas de todo o esforço que fez durante meses. O dinheiro vai fluir e com ele você deve estar atento para economizar e investir em outros negócios que lhe permitam crescer. Você está em uma fase muito boa. A carta também informa que você conhece inesperadamente alguém do passado que vem lhe dizer o que sente por você e pedir uma chance. É hora de dizer sim a essa nova etapa.

Virgem

Temperança

Você sempre foi claro sobre os objetivos que deseja alcançar e isso lhe dá uma vantagem sobre os outros, por isso esta semana você deve dar o seu melhor para demonstrar do que é feito. Você se sairá muito bem porque se preparou para enfrentar muitos desafios. A carta diz que você deve manter a calma e ser paciente com seu parceiro e sua família. Não é fácil para nenhum de nós assumir que existem diferenças. Chegam a um ponto em que têm que tomar uma decisão: ou guardam o que têm ou cada um segue o seu caminho.