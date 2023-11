7 cores de esmalte que serão tendência máxima em 2024: darão elegância às suas mãos

Uma nova estação está chegando, o que significa mudanças de estilo, moda, tons de cabelo, mas também no mundo da manicure. De acordo com o mais recente, as cores de unhas sofrem uma mudança para receber a nova estação e se tornar tendência em 2024. Além disso, também são muito elegantes com uma paleta de cores que vão dos quentes e acolhedores, até os mais brilhantes e ousados.

Os melhores e mais populares tons de esmaltes para a nova temporada

Cereja moka: É um tom de vermelho muito profundo e rico que combina o calor e a suavidade do chocolate, dando origem a uma aparência sóbria e sofisticada. É ideal para usar como uma tendência muito chique em unhas curtas.

Prata cromada: é uma tonalidade ideal para as amantes do brilho e do glamour. É uma tendência que se apoderou da temporada, mas em tons frios como a prata. Basta aplicar uma base escura nas unhas e depois um pó de efeito espelho ou metálico por cima delas.

Chocolate Branco: É uma das cores mais chiques e sutis que consegue evocar o delicioso sabor do chocolate branco. É uma tonalidade neutra, suave, sutil e muito versátil que pode ser combinada perfeitamente com qualquer vestuário.

São tons frios e serão tendência em 2024

Azul Índigo: é uma cor que consegue refletir a frescura e a serenidade. É uma tonalidade vibrante, enigmática e profunda que evoca a beleza do céu estrelado.

Unhas Latte: é uma tonalidade muito suave e neutra que conseguiu ultrapassar o tempo. É uma cor bege quente e cremosa que evoca sensações de uma manta macia com uma xícara de café com leite quente nas mãos.

Rose gold: É um cor que dá uma aparência metálica e feminina às mãos. Além disso, é um estilo muito chique e luxuoso, perfeito para as festas de Natal.

Preto mate: O preto é uma cor que vence o tempo, mas agora pode ser usado sem brilho e com um toque mais misterioso.