6 estilos de mechas que envelhecem até 10 anos e que você deve evitar

As mechas são um dos recursos de coloração mais eficazes para melhorar o visual e rejuvenescer a nossa imagem, mas há erros que acabam por gerar o oposto, envelhecer o rosto.

Em linhas gerais, as luzes que envelhecem são aquelas que têm um contraste muito exagerado ou estão muito marcadas, o que significa que não há difusão entre a cor de base e a cor da luz.

E é por isso que tudo o que pareça ter um contraste exagerado, que precise de graduação, tanto na cor quanto no corte, envelhece o rosto.

Para evitar o erro, mostramos aqui as 6 estilos de mechas que envelhecem:

Mechas que envelhecem: supergrossas e muito claras

É o típico exemplo de luzes de alto contraste sem nenhum tipo de desbotamento. E, como a base é muito mais escura do que a luz, o efeito pode envelhecer muito o acabamento do cabelo e, consequentemente, o aspecto do rosto. A mesma coisa acontece no caso de luzes escuras aplicadas em bases claras. Darão lugar ao mesmo tipo de contraste pouco favorável.

Mechas que envelhecem: tons cinzentos

Esse tom de loiro acinzentado e frio é associado aos cabelos grisalhos e geralmente nos faz parecer mais velhos de maneira pouco favorecedora. Em vez disso, é melhor optar por um tom mais bege ou pelo clássico dourado que temos demonizado, mas que geralmente é muito mais favorecedor.

Mechas que envelhecem: pouca quantidade em cabelos muito longos

Às vezes acontece que, quando mechas soltas são aplicadas e espalhadas em cabelos longos, elas são percebidas como alguns fios mais claros que se perdem na cabeleira e não favorecem nada. Quase como se fossem cabelos brancos naturais que não se integram ao resto da cor.

Mechas que envelhecem: cabelo muito curto com mechas intensas

Em poucas palavras, mechas muito marcadas e contrastadas somam anos a nós. Mesmo às vezes, essas mechas em cortes como o pixie ficam com aparência de manchas que dão uma sensação de negligência no visual.

Mechas que envelhecem: cores muito contrastantes em base escura

Independentemente de serem mechas loiras ou não, se forem aplicados cores que contrastam muito em bases escuras, o efeito será semelhante ao dos cabelos grisalhos. Se além disso forem mechas tradicionais que vão até à raiz com um padrão simétrico, o resultado será pouco natural e nada favorecedor. Além disso, com o passar das semanas, a raiz nos delatará, deixando um acabamento antiestético que nos obrigará a voltar ao cabeleireiro antes do que com outros tipos de técnicas de coloração.

Mechas que envelhecem: desgastadas

Os tons amarelos costumam aparecer nos cabelos claros, enquanto que os tons alaranjados são próprios dos cabelos escuros. Para evitar isso, o ideal seria cuidar das mechas com um xampu para matizar com pigmentos violetas ou azuis, dependendo da cor de base.