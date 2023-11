Tarot de mensagens e revelações para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Outra semana em andamento e o que acha de aproveitar a oportunidade para saber quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo? As mensagens a seguir são para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Sagitário

Mudanças se aproximam na vida da pessoa de Sagitário no campo profissional, mas não permita que estas alterações dominem sua saúde tanto física quanto mental.

Quando falamos sobre o campo afetivo, você pode conhecer alguém especial, mas ainda não será a pessoa que busca para um relacionamento sério.

Capricórnio

Oportunidades de negócios surgem na vida da pessoa de Capricórnio em uma iniciativa com alguém próximo. Não tenha medo de se arriscar e não demore em aceitar a proposta, pois coisas boas podem surgir daí.

Mas, como nem tudo é perfeito, você pode ter uma decepção com alguém que gosta muito.

Aquário

Assim como revelado para outros signos, oportunidades de negócio também podem surgir para a pessoa de Aquário e este é o momento ideal de aceitar tais iniciativas.

Por fim, quando falamos sobre o campo profissional, tome cuidado com propostas que são bastante atrativas, mas que na verdade podem ser um grande problema no futuro.

Peixes

Hora de cuidar mais de sua saúde tanto física quanto mental, Peixes. Não há nenhum problema em ajudar os demais, porém não deve se esquecer de si.

Por sua vez, assim como revelado para Aquário, o tarot aconselha a Peixes ter cuidado com certas propostas profissionais.

