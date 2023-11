Tarot de mensagens e revelações para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Outra semana em andamento e o que acha de aproveitar a oportunidade para saber quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo? As mensagens a seguir são para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

A liderança é um dos pontos mais fortes da pessoa de Leão e o tarot revela que você terá a oportunidade de demonstrar esse traço nos próximos dias no campo profissional. Tome cuidado apenas para não ter uma atitude egocêntrica e confie em sua intuição para ultrapassar qualquer desafio.

Com respeito ao campo afetivo, é hora de escutar mais o seu parceiro e buscar entender quais são suas dores e desconfortos.

Virgem

Para Virgem, o tarot ressalta que não há nenhum problema em agir com cautela no campo profissional, no entanto, para se destacar nos próximos dias será precisa que você comece a se arriscar. Em caso de dúvidas, confie em sua intuição.

Por fim, as cartas reforçam para se abrir e escutar mais a opinião de alguém próximo pois isso te servirá bastante a longo prazo.

Libra

Hora de respirar fundo e ter paciência, Libra, porque é possível que você tenha que lidar com alguns conflitos no campo amoroso nos próximos dias. Lembre-se que uma boa conversa e principalmente transparente pode ser a solução que tanto espera.

Por fim, se está pensando em investir em algo novo, o tarot alerta que este não é o momento ideal.

Escorpião

Uma fase de transformação se aproxima da vida da pessoa de Escorpião e como isso trará coisas novas para sua vida, o tarot te aconselha a não se desesperar com os desafios que podem aparecer em seu caminho.

Por sua vez, também chegou o momento de se desfazer de alguns pensamentos e pessoas negativas.

