Suco natural detox com couve que pode auxiliar no processo de emagrecimento Foto ilustrativa - Pinterest

Sentindo o corpo inchado e está buscando por uma recomendação que, desde que orientada por um profissional médico, pode te ajudar com este tema? Se a resposta para esta pergunta é sim, o que acha de apostar em uma receita de suco natural detox?

Contando com poucos ingredientes, a dica do dia é compartilhada pelo portal Tudo Receitas e tem o preparo simples.

Mas antes não se esqueça disso!

Como alertado sempre, as sugestões podem ajudar, contudo NÃO têm a finalidade de fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Assim sendo, consulte sempre um especialista e lembre-se que o processo de emagrecimento envolve diversos fatores e por vezes a necessidade de consulta com múltiplos profissionais.

Lutando contra o colesterol alto? Estes suco natural é maravilhoso e leva apenas 2 itens

Suco detox

Ingredientes:

1 cenoura (em pedaços);

1 folha de couve (sem o talo);

1 colher (sopa) de linhaça moída;

1 copo de água filtrada ou de coco;

1 maçã (em pedaços e sem caroço).

Inclua mais conteúdos de nosso portal em sua lista de leitura:

Modo de preparo:

Para começar, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata;

Se quiser, adicione gelo;

Por fim, consuma sua bebida imediatamente.

+ Aproveite a oportunidade e siga lendo mais algumas recomendações de conteúdos de nosso site: