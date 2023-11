Será que os conselhos dela passaram de moda? Carolina Herrera é criticada por “proibir” este corte de cabelo

A reconhecida empresária e estilista, Carolina Herrera, voltou a ser o centro das polêmicas nas redes sociais quando os internautas lembraram da dura crítica que a venezuelana lançou sobre sua opinião sobre as mulheres com mais de 40 anos que usam o cabelo longo.

Carolina Herrera no centro da polêmica por suas opiniões duras e “arcaicas”

Foi em 2020 que a encarnação da elegância e do bom vestir criou uma discussão e um enfado ao apontar como ridículas aquelas que preferem usar o cabelo longo além do que ela recomenda. Em entrevista ao Daily Mail, Carolina Herrera afirmou que mulheres de 50 anos não ficavam bem com determinado estilo de cabelo, pois as tornava "ridículas".

Carolina Herrera: as duas peças de roupa que nenhuma mulher com mais de 40 anos deve usar no verão ( Taylor Hill /Foto: Getty Images)

"Uma mulher deve envelhecer com graça e não tentar ter uma idade que ela não tem ou ela parecerá ridícula. Eu vejo muitas mulheres na rua e, de costas, elas parecem muito bonitas com seus cabelos longos e saias curtas. Mas quando elas se viram, aargh, elas são velhas!", afirmou a célebre empresária de moda anos atrás, através de uma entrevista com o Daily Mail.

Carolina Herrera recebeu duras críticas por suas palavras sobre o corte de cabelo que as mulheres com mais de 40 anos não deveriam usar

Carolina Herrera afirmou que não é recomendável tentar aparentar uma idade que não se tem. Isso implica não usar certas roupas: "Jeans são para jovens", garantiu a estilista. Ela até incentivou a não usar alguns penteados de mulheres de vinte anos ou menos de 40 anos.

No entanto, a designer afirma que não se deve desistir do cabelo comprido, apenas se trata de saber até que ponto se deve usar. Ela aconselhou que um corte médio é ideal, pode ser um bob longo ou um lob.