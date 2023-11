Relacionamento: 8 habilidades assertivas para o crescimento pessoal; aprenda a evoluir

Relacionar-se consigo mesmo é uma tarefa completamente necessária, haja vista os desafios de se consertar com o mundo à fora, além de manejar as relações externas ou interpessoais. Sendo assim, a jornada do autoconhecimento se torna o pilar mais importante para se desenvolver enquanto ser humano.

A fim de crescer pessoalmente, existem algumas habilidades necessárias, capazes de fazer com que esse processo flua de modo natural e assertivo. No entanto, é importante dar lugar a reflexões profundas e praticar certos comportamentos no dia a dia. Sendo assim, será impossível não enxergar qualquer tipo de mudança pessoal.

Segundo a psicoterapeuta Michelle P. Maidenberg, ao portal Psychology Today, existem algumas formas de promover esse cenário de mudança e evolução.

“A vida é tão fugaz. Se você vive plenamente e com intenção, é mais provável que vivas uma vida da qual te orgulhas pessoalmente. Para isso, é preciso ser expansivo, flexível e abrir-se a desafios, vulnerabilidade e desconforto”, explica a especialista e autora do artigo na plataforma.

8 habilidades assertivas para o crescimento pessoal; aprenda a evoluir

O primeiro passo para esse tipo de crescimento pessoal está na reflexão de certos pensamentos e possíveis tomadas de atitude. Abaixo, extraído da mesma fonte, você confere os oito pontos gerados pela especialista.