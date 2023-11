Os signos do zodíaco que podem se amar pelas loucuras

Quando a compatibilidade de alguns signos acontecem na atração e nas loucuras, um romance intenso pode nascer.

Confira os signos que podem se amar pelas loucuras:

Capricórnio e Aquário

Quando se trata de paixão, esses dois signos compartilham a coragem de bancar seus desejos e realizar o que querem. Pode não ser duradouro ou fácil, mas eles compartilham com o outro justamente o combustível ou iniciativa que era esperada e a química nasce dessa troca.

Aquário e Aquário

Aqui ambos podem ter um espaço especial na vida do outro, pois se conectam com a independência e a compreendem. Eles podem fazer loucuras juntos e precisa apenas ter atenção extra com o carinho e afeto que nem sempre é colocado em destaque. Existe uma energia mútua de olhar além do obvio que os magnetiza.

Peixes e Aquário

A linguagem desses signos é diferente, mas ambos acreditam nas fantasias, criatividades e podem realizar loucuras juntos. Existe um romantismo que nasce do idealismo e da impulsividade que entregam nas relações amorosas que pode tocar o coração de ambos. Mesmo que não seja algo com o poder de ficar estável, eles se divertem bastante na conexão.