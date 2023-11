O tom de cabelo que será a grande tendência de moda em 2024 e que iluminou o rosto de Dua Lipa

Seu estilo descontraído, mas ao mesmo tempo elegante, a tornou um referencial da moda e sua recente transformação não passou despercebida.

Vermelho Ousado de Dua Lipa

Para a produção musical "Houdini", a intérprete de "Levitating", deu uma reviravolta ousada e elegante ao seu estilo, de ostentar o cabelo escuro e liso para o tom vermelho ousado.

Obviamente, este estilo não falhará nas tendências atuais, tornando-se um referencial na moda. Com este look, Dual Lipa deixou mais de um dos seus fãs deslumbrados com sua cabeleira vermelha imponente, ousada e sofisticada.

O tom vermelho será o protagonista das tendências de inverno e, embora várias cantoras como Rosalía ou Karol G já o tivessem usado durante o verão, a proposta trazida por Dua Lipa dá uma sensação diferente ao contar com subtons roxos, bordô ou púrpuras mais profundos, pelo que é denominado por especialistas como cherry coke hair.

Graças à sua versatilidade, esta cor de cabelo promete ser uma das tendências mais fortes, pois consegue trazer muita luminosidade, ao mesmo tempo que é uma cor muito versátil que favorece todos os tons de pele. Além disso, faz com que Dua Lipa pareça espetacular, o que a torna muito diferente do que estávamos acostumados.

Tags