O que significa quando um homem toca muito as suas mãos?

Casal Preste atenção aos gestos de um homem com suas mãos (Freepik)

Quando se tratam de encontros ou atração em geral, a maioria das pessoas tende a mostrar sinais de interesse para ver se há uma reciprocidade de interesse antes de fazer um movimento e estragar o momento ou alcançar seus objetivos.

A verdade é que há poucas coisas tão desafiadoras quanto se aproximar de alguém que você gosta. Todo mundo diz que você deve "simplesmente deixar fluir", mas ninguém diz como. Enquanto uma pessoa faz o movimento para mostrar seus sentimentos, a outra pode ficar com muitas dúvidas sobre o que aquilo significou. Aqui está o perigo de não chegar a um entendimento comum e a razão pela qual é tão importante aprender a decifrá-lo.

Uma das grandes questões é o que significa quando um homem brinca com as suas mãos, seja enquanto conversa com você ou se ele simplesmente faz isso enquanto te observa sem dizer nada.

O significado por trás de um homem brincar com as suas mãos

Ele está tentando mostrar afeto

Você conhece o jogo em que você entrelaça os dedos ou ele segura uma de suas mãos entre as dele? Bem, este é um sinal de que ele se sente seguro com você e o vê como alguém especial. Quando um garoto segura a sua mão e eles estão começando a se conhecer, geralmente significa que ele está tentando mostrar afeto.

É uma expressão de contato físico que pode ser bastante íntima e evocar fortemente sentimentos de conexão e conforto. Pode significar que se preocupa por você ou simplesmente que desfruta de estar perto de você de uma maneira platônica.

Se ele se sentir atraído por você, é provável que também o demonstre de outras maneiras que podem incluir:

Ficar perto de você quando se falam

Procurando desculpas para tocar em você

Mostrar sinais de nervosismo ao falar com você

Apontando seus pés na sua direção quando está na mesma área que você.

Ajustar a roupa ou o cabelo quando ele te notar

Ter as pupilas dilatadas ao te olhar

Manter o contato visual com você por mais tempo do que o habitual

Olhar para os seus lábios

Ele quer te consolar

Em alguns casos, um rapaz pode pegar sua mão para te fazer saber que tudo estará bem. Por exemplo, se algo te assustou ou entristeceu e você precisava de segurança de que tudo estaria bem, a pessoa em questão poderia pegar sua mão como sinal de segurança e proteção.

Esse tipo de contato físico pode ser incrivelmente reconfortante em momentos de angústia, pois transmite uma sensação de segurança e compreensão.

Também pode ser usado como gesto de apoio ou tranquilidade, tanto quando alguém está passando por um momento difícil, como simplesmente quando alguém precisa de alguém próximo para se apoiar.

Embora possa significar sentimentos românticos, não dê muita importância à ação a menos que outros sinais também sejam dadas, como as anteriormente mencionadas.

Ele quer se conectar com você

Outra possibilidade é que um rapaz que segura a sua mão queira estabelecer uma conexão mais profunda com você. Junto a isso, pode ser que ele esteja tentando se conectar com o que você está dizendo, quer ver como você reage e certificar-se de que você o acha tão atraente quanto ele a você.

Ele quer fazer uma mudança

Embora não seja necessariamente indicativo de que ele queira levar o relacionamento para o próximo nível, às vezes pode indicar que ele pode estar esperando algo mais do relacionamento no futuro próximo.

Se o seu toque for gentil e destinado a acariciar suavemente a sua mão, ao invés de apenas um aperto firme, então isso definitivamente poderia ser um sinal de que pode haver algo de química entre vocês dois.

Se o seu olhar ficar mais tempo do que o habitual enquanto vocês estiverem segurando as mãos, isso também pode ser uma sinal tentador de que ele está interessado em levar as coisas mais longe contigo.