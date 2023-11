Novas peças da colaboração da H&M com a grife Paco Rabanne causam furor na web; confira os novos looks

A novas peças da colaboração da H&M com a grife Paco Rabanane causaram furor na web. Com vários looks, as roupas fouram lançadas nesta quinta-feira (9).

Como todos sabem, Paco Rabanne, o lendário designer espanhol , é conhecido pela sua abordagem inovadora e vanguardista da moda, como detalhado pelo site Vanitatis.

Desde a década de 1960, Rabanne é pioneira na utilização de materiais não convencionais , como metal e plástico (algo que também se reflete nesta colaboração), para criar designs que desafiam as normas estabelecidas.

A colaboração com a H&M representa uma oportunidade única para um público mais vasto experimentar a magia da marca francesa. A coleção promete (e cumpre) trazer a extravagância, a excentricidade e o estilo característico de Rabanne para um estilo de rua mais acessível, permitindo que os amantes da moda incorporem peças de design no seu guarda-roupa do dia a dia.

Em um vídeo compartilhado no Twitter, e que acabou viralizando, é possível ver os novos looks.

A postagem já conta com mais de 400 mil reproduções e inúmeras reações dos usuários.

“Omg preciso de todas as peças brilhantes”, comentou uma.

“O conjunto estampado com o lenço é a coisa mais linda”, escreveu outra. Confira:

eu não queria ter visto as peças da collab da h&m com a paco rabanne mas eu vi as peças da collab h&m e paco rabanne e agora to fazendo você ver também pic.twitter.com/7aYZoO3JgR — julha (@julia_lourenco) November 9, 2023

Com informações do site Vanitatis