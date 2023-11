Mulher se recusa a ver seu parceiro mais de uma ou duas vezes por semana: a razão tem fundamento

Os encontros estão cada vez mais complicados, pois cada vez temos menos tempo para realmente nos conectar com alguém. Hoje em dia, qualquer pessoa com um telefone sabe que encontrar a pessoa certa através de aplicativos de namoro nunca pode acontecer e que essas conversas intermináveis por mensagens de texto raramente são consistentes o suficiente para construir um relacionamento real e exclusivo.

Mas é aí que as regras de namoro entram em jogo, quando você tem barreiras de segurança para ajudá-lo a manter-se no seu caminho e proteger-se de aqueles que só procuram o superficial.

É assim que a influenciadora Susana Mollick tem muito claro o que quer quando se trata de encontrar um parceiro e certamente inspirou mais de um, apegando-se à ideia de que é melhor estar solteira do que se conformar com qualquer um.

Susana Mollick A influencer deixa claro que não se conforma com qualquer um (Instagram)

"Quero sair com alguém que esteja cansado, com falta de sono e que trabalhe muitas horas, pois não quero ver um namorado mais de uma ou duas vezes por semana, no máximo se o amo", disse no programa de encontros Desi Me Dating.

Susana, que tem 28 anos e é executiva de contas na cidade de Nova Iorque, sabe que aprender a frequência com que se pode ver seu parceiro é algo bastante fluido no sentido de que não é necessário que se vejam todos os dias, uma vez que de qualquer forma, provavelmente será impossível fazê-lo a menos que trabalhem juntos ou frequentem as mesmas aulas.

Além disso, a influenciadora revelou que é importante que a pessoa com quem ela saia esteja orientada para a sua família. “Não me importa o quão perfeito você seja, isso não vai funcionar para mim. Preciso de um homem que se dê bem com seus pais. Não acho que estou pedindo muito, pois tudo o que peço, dou”, sentenciou.

Embora cada um tenha uma realidade diferente em relação à família em que cresceu, ter uma boa relação com os pais pode ser algo positivo para a relação por muitas outras razões a curto e longo prazo.

Por outro lado, as pessoas orientadas para a família tendem a valorizar o tempo de qualidade com seus entes queridos, ou seja, mostrando que compreendem a importância do tempo de qualidade e de ter relações próximas. É importante encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o que muitas vezes dá a oportunidade de estar mais presente na família. Além disso, isso ajuda a construir uma família para o futuro onde as crianças se sintam amadas e protegidas.

A influenciadora também destacou que uma das coisas que podem arruinar um encontro ou relacionamento é a falta de higiene. “Não cheire mal, tome banho, use desodorante. Cheire bem antes de sair de casa. Se eu puder sentir o seu cheiro através da sua jaqueta, é um problema”.

Ele também disse que é hora de parar de fingir que não há compromisso quando qualquer relacionamento, mesmo que não seja um casamento, envolve um. “Estou cansada desta geração que finge que um relacionamento ocasional não é um relacionamento porque é. Só porque não será sua esposa não significa que não são namorado e namorada e as pessoas têm que admitir isso. Se eu pensar na minha última relação, não havia etiqueta, mas tudo o que envolve um relacionamento e é o que todos fazem hoje em dia e é frustrante”.