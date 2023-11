Kate Middleton e a rainha Letizia desafiam CH com suas longas madeixas, mas uma delas é criticada

Kate Middleton e a Rainha Letizia conseguiram se tornar as monarcas mais importantes das casas reais, apesar de não terem nascido em berço real. Com seus estilos, determinação e fidelidade à coroa britânica e espanhola, respectivamente, ganharam sua posição por mérito próprio, tornando-se as mais comentadas.

Embora a Princesa de Gales e a Rainha da Espanha sejam poucas as vezes que posaram juntas, costumam manter estilos semelhantes, que irradiam estilo, elegância e modernidade, pelo que costumam seguir as suas próprias regras ao vestir ou ao atualizar os seus cortes de cabelo.

Parece que as monarcas não levam muito a sério as estritas regras da Carolina Herrera, apesar de terem usado algumas de suas peças.

Kate Middleton e a Rainha Letizia, o estilo que desafia Carolina Herrera

Carolina Herrera, tornou-se a rainha absoluta do estilo elegante, sendo suas regras as mais seguidas pelas amantes da moda, embora algumas delas tenham causado grande controvérsia, por serem consideradas excessivas.

Por isso, Kate e Letizia decidiram ignorar algumas regras, aparecendo com jeans, apesar de a venezuelana afirmar que mulheres com mais de 40 não devem usá-los, e outra que desafiou foi manter seus cabelos longos, embora CH tenha chamado “ridículas” e “sem classe” as mulheres que têm mais de 40 anos e ainda mantêm seu cabelo longo.

A futura rainha da Inglaterra apostou em cabelos em tons marrons, geralmente com ondas, enquanto que a rainha de Espanha costuma usar seu cabelo liso, deixando suas grisalhos expostos.

No entanto, enquanto a esposa do príncipe William foi elogiada por seu longo cabelo com corte de mariposa, Letizia foi crucificada, garantindo que não combina com seus 51 anos e recomendando que obedeça a reconhecida estilista.

“Alguém tem que dizer a ela que esse cabelo não lhe fica bem”, “A rainha precisa de uma mudança de visual”, “Majestade!! Corte esse cabelo. Você não tem idade para mantê-lo tão longo, não lhe favorece nada”, comentaram usuários no Instagram após uma foto da rainha em uma exposição de objetos com um grupo de pesquisadores espanhóis na Universidade de Copenhague.