Feng Shui: onde você deve colocar a árvore de Natal para atrair o amor em 2024

O lugar onde são organizados móveis, acessórios e decorações tem a ver diretamente com a energia da casa, de acordo com as crenças do Feng Shui. Trata-se de uma antiga crença chinesa que consiste em estabelecer certos espaços vitais para criar um equilíbrio com o mundo natural. Por isso, o Feng Shui está muito envolvido com as decorações de Natal, especialmente o pinheiro de Natal.

Feng Shui: o lugar para organizar a árvore de Natal

De acordo com esta filosofia, a data perfeita para montar a árvore de Natal e que ela atraia boa sorte ao ser um receptor de vibrações, é entre 8 e 15 de dezembro. No entanto, o número 8 é muito importante para o Feng Shui, sendo considerado muito sortudo nos rituais de prosperidade, por isso recomendam organizar a árvore de Natal nesse dia.

Em primeiro lugar, deve-se escolher a árvore correta. O Feng Shui não recomenda o uso de uma natural, pois quando são cortadas, a sua energia morre e não funciona para atrair boas vibrações. Esta crença afirma que o uso de uma artificial pode ser melhor ou uma que possa ser replantada.

Feng Shui e o Natal

Para algumas pessoas, o lugar preferido para colocar a árvore de Natal é a sala de estar, pois é um espaço familiar onde se passa muito tempo. No entanto, quando se busca atrair o amor e as boas relações, é necessário mudar de lugar.

De acordo com o Feng Shui, a árvore de Natal deve ser colocada na parte sudoeste da casa e decorada com elementos vermelhos, laranjas, amarelos fortes ou dourados. Além disso, pode-se adicionar fitas ou laços vermelhos como decoração em toda a casa, seja nas portas ou nas janelas.