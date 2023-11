Cortes de cabelo pixie para mulheres de 40 a 60 anos que procuram rejuvenescer com elegância

Cortes de cabelo pixie com franja São estilos perfeitos para mulheres de 40 a 60 anos (Latest Hairstyles/Pinterest)

Entre os 40 e 60 anos, procuramos looks confortáveis, práticos e bonitos ao mesmo tempo. Para isso, os cortes de cabelo pixie com franja são a melhor opção e sempre estarão na tendência.

A própria Carolina Herrera afirma isso. De acordo com a especialista em moda, após os 40 anos, o mais elegante é usar estilos de cabelo curto, que nos rejuvenescem sem perder a classe.

Cortes de cabelo Pixie com franja para mulheres de 40 a 60 anos

Pixie com franja longa

Entre os cortes de cabelo pixie com franja para mulheres de 40 a 60 anos, destaca este por ser um pouco mais longo do que o modelo mais clássico e tem uma franja de meio lado que cai para atrair toda a atenção para os contornos do rosto.

Ele se torna o protagonista completo do visual e você pode usá-lo tão longo quanto desejar. Para que o efeito e impacto sejam maiores, deixe o outro lado curto e sem tanto volume, fazendo você parecer muito jovem, elegante e versátil. Se você quiser dar mais volume ou movimento, adicione várias camadas.

No estilo Bixie

Apesar de entrar na categoria dos pixies, é uma grande fusão com os bobs tradicionais. É uma inovação onde o franjão é longo e chamativo, mas também a parte posterior do corte, dando-nos um look uniforme e original. A abundância ou o volume capilar harmonizam o rosto e criam um equilíbrio visual ótimo.

Pixie assimétrico

Neste caso, não só há um franjão proeminente que cai para um dos lados, mas também há uma disparidade do outro lado que torna o estilo assimétrico e atraente. É um estilo bastante original, recomendado para mulheres com rosto redondo, pois desvia toda a atenção do volume das bochechas, que é o que devemos evitar.