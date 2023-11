Barbanegra de One Piece não parece assustador nesse cosplay feito por uma linda modelo canadense

Marshall D Teach, mais conhecido como Barbanegra, é um dos temíveis vilões com quem Luffy terá que medir forças nas aventuras de One Piece. No entanto, uma bela modelo do Canadá diminui um pouco as auras de malvado ao interpretá-lo no maravilhoso cosplay que encanta os fãs do anime nas redes sociais.

Gabby é a autora deste inusitado cosplay do vilão de One Piece. Em sua conta do Instagram, conhecida pelo usuário Fearfiction, ela posta uma série de imagens nas quais é possível apreciar cada detalhe do traje de Barbanegra.

A modelo canadense está totalmente envolvida no personagem, já que ela até o cita em uma das frases que diz em um dos episódios da animação de Eiichiro Oda. "Esta 'nova era' de que eles falam é uma porcaria. A idade em que os sonhos de pirata acabaram? Os sonhos das pessoas nunca morrem", escreveu Gabby em seu post.

Barbanegra ou Marshall D Teach, é o capitão e fundador dos Piratas de Barbanegra, e um dos Quatro Imperadores que governam os mares do Novo Mundo.

Ele é um homem alto e robusto, com uma barba preta e uma tatuagem de caveira nas costas. É um pirata cruel e ambicioso, disposto a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Nasceu na ilha Drum, no East Blue. Quando criança, foi abandonado por seus pais e criado por um médico chamado Doc Q. Teach se tornou aprendiz de pirata a uma idade precoce, e rapidamente demonstrou ser um marinheiro e lutador formidável.

A história conta que ele se juntou aos Piratas de Whitebeard, onde rapidamente ganhou a confiança do capitão, Edward Newgate. Em pouco tempo, mas com muito trabalho, ele se tornou o segundo comandante da tripulação, e foi-lhe concedida a Fruta do Diabo Yami Yami no Mi, que lhe dá a capacidade de absorver a escuridão e o vazio.

Teach traiu os Piratas de Whitebeard durante a Batalha de Marineford, e roubou a Fruta do Diabo Gura Gura no Mi, que lhe dá a capacidade de criar terremotos. Com o poder de duas Frutas do Diabo, Barbanegra tornou-se um dos piratas mais poderosos do mundo.