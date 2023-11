A sorte muda para 3 animais do horóscopo chinês

Mais uma semana começa e alguns signos do zodíaco irão ter a sorte mudada com energias intensas que despertam.

Confira quais são:

Cavalo

Signo dos nascidos em 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

A sorte chega por meio de apoio e gente que colabora positivamente em sua vida, principalmente em questões profissionais e de projetos. É importante traçar os objetivos com equilíbrio e sabedoria, pois assim as possibilidades se abrem e tudo melhora, inclusive financeiramente. No amor, a boa energia também pode influenciar a consolidação dos relacionamentos.

Cabra

Signos dos nascidos em 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

O mundo interior falará mais alto e pensamentos ou emoções revelam sua sensibilidade. Aproveite isso positivamente se estimulando a seguir caminhos verdadeiros e descobrindo a própria força. A sorte pode mudar bastante quando o vento sopra a seu favor e o ajuda a reconhecer suas prioridades, necessidades e até mesmo novas possibilidades.

Macaco

Signo dos nascidos em 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

A coragem para realizar sonhos chegará e a sorte pode ajudar bastante. Perceba aquilo que está a seu favor e pode ajudar bastante em seu caminho. É momento de ser focado nos objetivos e não desanimar diante de altos e baixos, pois assim como chegam aliados, também terá gente tentando atrapalhar. No amor, os relacionamentos se equilibram e a energia é de atração.

