A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta do Ermitão

Hora de ter coragem de resolver problemas e questões que atrapalham sua mente e discernimento. Abra-se ao mundo e não se retraia tanto, pois uma aprendizagem e evolução importante – sentimental, espiritual e intelectual – está em seu caminho. Olhe tudo por outro ângulo e encontre respostas.

Capricórnio – Carta da Lua

Cuidado com as ilusões e ciúmes que atrapalha sua vida em geral e especialmente aspectos amorosos. Alguém do casal pode estar nutrindo inseguranças e desconfianças infundadas que só trazem energias negativas para a conexão. É preciso viver o amor com mais sabedoria, maturidade e plenitude.

Aquário – Carta do Imperador

Hora de não cair em uma posição dura e que não compreende as outras pessoas. É importante liderar sempre desempenhando um papel positivo que irá ajudar os outros e não o contrário. O alerta também é não insistir com teimosia em algo que não está dando certo.

Peixes – Carta do Diabo

É importante ter cuidado para não dar corda ao egoísmo, seja em você ou nas outras pessoas, especialmente no campo sentimental. Lembre-se que passar por cima de quem de alguma forma obstaculiza seus desejos pode ser uma saída perigosa. Atenção redobrada com traições e golpes.

