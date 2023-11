A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta da Justiça

Conflitos podem surgir ou voltar de alguma maneira para a sua vida. Esse momento marca decisões definitivas e inclusive rupturas importantes. É hora de aceitar que tudo muda e nada é para sempre para poder seguir em paz e crescer.

Virgem – Carta da Estrela

Uma fase é finalizada e é preciso aceitar, pois isso dará a lugar a algo mais próspero. Atrações poderosas e mútuas podem nascer para constituir algo mais duradouro. Tudo depende de você e das suas decisões.

Libra - Carta da Força

Existe uma rivalidade ou disputa a ser vencida, apenas saiba usar bem a capacidade de dominação ou manipulação em sua vida. Influenciar as outras pessoas é algo delicado e que deve ser feito com sabedoria.

Escorpião - Carta da Temperança

Decisões sobre separações e distanciamentos são tomadas. É hora de focar em iniciar uma nova fase e evoluir, ouvindo mais as necessidades do seu coração e alma. Apenas tenha consciência das mudanças realizadas para que as coisas são bem e não o contrário.

