A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta do Diabo

Momento de ser mais consciente com aquilo que você investe energia e recursos. Chegou a hora de deixar de desperdiçar o melhor de você naquilo que não vale a pena e também ser mais sábio nos gastos financeiros.

Touro – Carta da Justiça

Esse é um momento de não deixar a impulsividade falar mais alto e de tomar decisões bem pensadas. As coisas podem ficar mais lentas e até frias no amor; quem está em um relacionamento pode sentir tudo esfriar e é preciso manter a calma para descobrir as verdadeiras razões.

Gêmeos – Carta dos Amantes

Momento de tomar escolhas mais conscientes e não cair em tentações que apenas atrapalham, especialmente no amor. Preserve a fidelidade e compreenda quem ama para alcançar a cumplicidade que deseja.

Câncer – Carta do Enforcado

Momento de viver uma situação na qual o controle não está em suas mãos. Tente ser consciente e paciente, para assim poder se prevenir de qualquer coisa que possa afetar a sua vida. Atenção extra com roubos e perdas.

Confira mais:

Missão dos anjos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Missão dos anjos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Missão dos anjos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer