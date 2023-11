A Incrível interpretação de Athena que deixará os fãs de Saint Seiya sem palavras! O Cosplay que viralizou na internet!

Ela muda sua atitude quando descobre (no manga) que é a Deusa Athena. Na série seu mordomo, Tatsumi, é quem revela. Tatsumi também era cúmplice de seus pedidos e caprichos quando era uma menina rica mimada. Foto: via Toei Athena em Saint Seiya

A Deusa Athena, também conhecida como Saori Kido, desempenha um papel crucial em Saint Seiya ao atuar como a defensora da Terra e encarnação da deusa grega Athena.

Sua influência é fundamental na trama, fornecendo orientação e apoio aos Cavaleiros de Bronze na sua batalha contra as forças do mal, especialmente contra os deuses e entidades malignas que ameaçam o mundo.

É exatamente por esse carinho que temos por ela que é fascinante presenciar o cosplay a seguir, que nos apresenta a Deusa em uma surpreendente interpretação de carne e osso.

O cosplay que está dominando a internet

A húngara Enji Night decidiu dar vida a uma impressionante versão de Athena de Saint Seiya, conseguindo um resultado muito próximo ao original que compartilhou no DeviantArt.

A artista não só compartilha uma incrível semelhança com o personagem de Masami Kurumada, mas também cuidou de cada detalhe da caracterização da Deusa do Santuário, conseguindo um resultado único.

Enji Night (DeviantArt)

A imagem do set de Enji Night nos dá uma perspectiva icônica da Deusa Athena: posando com elegância no meio do Santuário e irradiando uma presença imponente.

Sem dúvida, os valores de Athena são uma fonte de inspiração para os Cavaleiros do Zodíaco, que lutam incansavelmente pela justiça e paz. Isso a torna um personagem complexo e amado em todo o mundo, pelo que agradecemos ter ela hoje encarnada como cosplay.