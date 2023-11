7 benefícios de tomar espirulina todos os dias

Você quer uma vida mais saudável e ativa? Nesse caso, tomar espirulina todos os dias é a chave. Esta microalga azul esverdeada tornou-se a nova sensação no mundo da nutrição e não é difícil perceber por quê. Com uma ampla gama de benefícios, esta planta milenar pode transformar completamente o seu bem-estar.

Então prepare-se para conhecer todos os motivos pelos quais a espirulina é o superalimento que você deve incluir na sua dieta. Tome nota e comece a se sentir melhor do que nunca hoje!

1 - Desintoxica o corpo

A espirulina é conhecida por suas propriedades hepatoprotetoras, ou seja, previne danos às células do fígado e o protege de diversas toxinas e metais pesados do nosso corpo. Além disso, tem a capacidade de reduzir a gordura acumulada neste importante órgão, fazendo com que você se sinta mais leve e saudável.

2 - Previne doenças neurodegenerativas

Um dos benefícios mais surpreendentes desta alga marinha é a sua capacidade não só de manter o corpo saudável, mas também a mente. Diversas pesquisas demonstraram que suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes podem ajudar a prevenir ou evitar a progressão de doenças como Alzheimer, Parkinson ou esclerose múltipla. Também pode melhorar a memória e o aprendizado.

3 - Cuida da saúde visual

Seus olhos são a janela para o mundo, certo? A espirulina contém vitamina A, luteína e zeaxantina, essenciais para a saúde ocular. Tem também um efeito benéfico na prevenção e progressão da degeneração macular, doença causada pelo envelhecimento e uma das principais causas de cegueira em idosos.

4 - Fortalece suas defesas

Nosso sistema imunológico é nossa primeira linha de defesa contra doenças. Tomar espirulina todos os dias estimula a produção de células que combatem infecções, como linfócitos e macrófagos. Existem até estudos científicos que indicam que pode ser benéfico para pessoas com VIH.

5 - Combate o cansaço e a fadiga mental

Se sente que a sua energia se esgota a meio do dia, esta planta pode ser a sua solução. Devido ao seu alto teor de vitaminas, minerais, oligoelementos e clorofila, ajuda a atenuar a fraqueza e dá-lhe um impulso de energia para manter a mente sempre alerta e pronta para enfrentar qualquer desafio.

6 - Ajuda a flora intestinal

Esta microalga tem um efeito pré-biótico que fortalece as bactérias benéficas do intestino. Por ter uma flora intestinal equilibrada, há uma maior produção de vitamina B6 que contribui para um sistema digestivo saudável e facilidade de eliminação. Diga adeus aos problemas estomacais!

7 - Aliada na perda de peso

Se você quer se livrar dos quilos extras, a espirulina pode ser sua melhor amiga para atingir esse objetivo. Seus nutrientes abundantes de fibras irão ajudá-lo a se sentir saciado mais rapidamente, reduzindo assim o apetite e apoiando o caminho para uma figura mais saudável.

É importante lembrar disso!

Como ressaltado por nós em outras oportunidades, queremos lembrá-lo que embora seja positivo, o conteúdo disposto acima tem a finalidade apenas informativa e NÃO visa de nenhuma forma assegurar tratamentos, diagnósticos ou substituir as visitas regulares ao médico.

Não se esqueça de manter seus exames em dia e de buscar um centro de saúde em caso de qualquer suspeita.

