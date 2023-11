5 plantas que são perfeitas para atrair a fortuna e que são ideais para dar de presente

Plantas com flores que atraem a sorte (Pexels)

No mundo das plantas, aquelas com flores são as mais bonitas para muitas pessoas, que além de servirem para decorar e enaltecer a beleza de uma casa, desde que sejam bem cuidadas. Existem muitas espécies que encantam milhares de pessoas, mas existem 5 que são muito bonitas e trazem vitalidade e boa sorte para a casa.

5 plantas com flores que trazem boa sorte a sua casa

Flor de Lótus: Desde há muito tempo, foi muito representada em diferentes partes do mundo. A flor de lótus cresce nas condições mais difíceis e é considerada um símbolo de boa sorte, além de ser muito bela e forte. De acordo com o Feng Shui, elas são consideradas as verdadeiras flores da boa sorte e da fortuna.

Lavanda: É ideal para colocá-la perto da porta da casa. A lavanda também é conhecida por acalmar os nervos, tranquilizar a mente e ajudar a conciliar o sono.

Lírio da Paz: é originário da América tropical e também é considerado uma planta de boa sorte. Também serve para ajudar a limpar os contaminantes ambientais, além disso, não precisa de muita manutenção ou atenção especial. É uma planta chamativa e é ideal para espaços como um escritório.

São plantas para boa vibração e prosperidade.

Gloria da manhã: é uma bela planta que produz flores consideradas de boa sorte, além de trazer paz e felicidade para todos os membros da família. Outras pessoas acreditam que as sementes desta flor podem evitar pesadelos e, ainda, proporcionar um sono tranquilo.

Jasmim: é uma das plantas mais comuns em todo o mundo. Da mesma forma, é uma das mais populares para os amantes de plantas. Além de ser muito elegante, elas são delicadas e suas flores atraem abundância e prosperidade.

