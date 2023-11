Professora de Direito surpreendeu os alunos com seus elegantes vestidos. Bom gosto?

Alguns dos 'looks' que a professora usa para ministrar aulas (Especial- Redes Sociales )

O TikTok é um dos aplicativos mais usados em todo o mundo. Milhões de pessoas acessam este portal para compartilhar vídeos do que fazem no seu dia-a-dia. Entre todas as publicações, nas últimas horas começou a popularizar-se uma professora pela forma como comparece às aulas.

Pau Salas é a aluna que gravou a sua professora para compartilhar com todos os seus seguidores qual é o “look” usado pela sua professora de Direito. Sim, em uma breve compilação, a estudante mostrou os peculiares trajes de sua professora. Até mesmo, em um breve clipe é possível ver como eles comemoram o aniversário dela.

Até o momento, o vídeo já soma mais de 22 milhões de reproduções na rede social TikTok, onde se podem ler mensagens como "Definitivamente algo que Isabella Camil usaria", "Adoro as suas referências e inspiração de Carolina Herrera", "Certamente tem um cheiro a perfume fresco e a creme para pentear" ou "Minha motivação na faculdade".