Os signos que se atraem, mas podem cortar relações para sempre

Quando se trata de amor, alguns signos tendem nutrir uma forte atração rapidamente. No entanto, as diferenças nas personalidades podem terminar em uma ruptura permanente e afastamento total.

Confira quais são:

Áries e Peixes

Existe um impulso apaixonante em ambos quando se trata de relacionamentos. No entanto, a coragem do ariano pode ser muito independente e até insensível para o pisciano, que busca o carinho, proximidade e profundidade nas conexões. Essa diferença pode gerar desentendimentos que magoam bastante e os fazem se distanciar definitivamente.

Touro e Peixes

A combinação dos dois acontece pela troca de carinho e sensualidade que possuem de forma semelhante. No entanto, mesmo dividindo os interesses de beleza, boa vida e atração, eles podem se desentender e colocar um ponto final na relação. Isso acontece especialmente quando a mágoa por um erro passa a ser remoída constantemente; os dois se sentiram pessoalmente atacados e, sem dar o braço a torcer, nem sempre sabem como finalizar essa situação.

Gêmeos e Peixes

Essa conexão pode ser intensa, motivada por muita troca intelectual, aventuras e diversão. Mesmo se alimentando de tanta coisa boa e estabelecendo a relação com atração, experimentação e criatividade, os estados de ânimos dos dois podem mudar repentinamente. Se não aprendem a se entender e deixam as personalidades variáveis saírem de controle, a conexão pode se encher de cobranças e mágoas que não agradam a nenhum dos dois e culminam no afastamento.

