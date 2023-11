Missão dos anjos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre a missão que cada signo do zodíaco deve seguir.

Áries – Carta do Mestre Espiritual

Existe um poder especial e ensinamentos que você deve passar adiante. Use essa habilidade para curar e não tema mais estar no centro das atenções. Conecte-se com sua sabedoria e intuição.

Touro – Carta da Prática

Momento de se aperfeiçoar em algo que é importante para você. Melhore suas habilidades e torne isso parte da sua rotina para ser cada vez melhor.

Gêmeos – Carta do Orador

Suas palavras e comunicação tem um papel importante em seu caminho. Saiba que o propósito da sua vida está conectado com sua habilidade de falar em público.

Câncer – Carta dos Animais

Sua intuição e conexão com os animais o guiam para um caminho especial. Isso faz parte da sua evolução e trabalho na vida, por isso é importante confiar em seu interior e no espaço que isso ocupa em sua trajetória.