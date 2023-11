Medalha de São Bento: saiba o que é este símbolo de fé que tem uma poderosa oração contra o mal

Conhecido como Pai dos Monges, São Bento é uma das figuras de maior relevância na Igreja Católica. Após sua morte, sua fama de santo milagreiro se espalhou levando a sua canonização e a popularização de sua palavra. No entanto, um dos maiores símbolos de São Bento está ligado à luta contra o sobrenatural, em especial os demônios.

A medalha de São Bento é o símbolo mais popular de fé deste santo, sendo aprovada pelo papa Bento XIV, em 1742, como um item Sacramental. Composta por duas faces, a medalha de São Bento conta com uma imagem do santo segurando uma cruz em sua frente e em seu verso uma série de letras que representam uma poderosa oração inscrita em latim.

Com o foco em espantar os demônios, a medalha de São Bento carrega a visão do santo sobre o sinal da cruz: para ele este sinal simbolizava a vitória contra o mal e a morte.

A misteriosa inscrição da Medalha de São Bento

Além da imagem de São Bento e da cruz, a medalha é inscrita com uma série de letras que representam as iniciais de palavras em latim que compõe uma poderosa oração. Conforme publicado pelo site oficial do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, a medalha é um poderoso auxílio, mas quem a usa não deve pensar que ela é suficiente para afastar todos os males físicos e espirituais.

Ela deve ser utilizada também como uma forma de relembrar da intercessão contínua de São Bento sobre todos os fiéis.

Mas afinal, o que significam as letras gravadas na medalha de São Bento?

Segundo a publicação, primeiro deve-se analisar as letras colocadas entre as hastes da cruz, “C S P B”, sendo seguidas pelas inscrições feitas nas hastes da cruz na vertical “C S S M L”, e na horizontal “N D S M D”. Em seguida, passamos a inscrição ao redor da medalha, que apresenta o nome de Jesus, IHS (Iesus Hominum Soter – Jesus Salvador dos Homens), seguido por outras letras em sentido horário, “V.R.S.N.S.M.V.S.M.Q.L.I.V.B”.

As letras em questão formam os seguintes dizeres em Latim:

“Crux Sancti Patris Benedicti

Cruz Sacra Sit Mihi Lux

Non Draco Sit Mihi Dux

Vade reto Satana; nunquam suade mihi vana:

Sunt Mala quae libas; ipse venena bibas”.

Em português, a inscrição da medalha pode ser traduzida como:

“Cruz do Santo Padre Bento

A Cruz Sagrada seja minha luz

Não seja o dragão o meu guia.

Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs,

É mau o que tu me ofereces: bebe tu mesmo teus venenos”.