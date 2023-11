5 penteados que trazem estilo e podem tirar você te sufoco de forma rápida: você vai parecer extraordinária

Os penteados mais modernos de 2023 são definidos por texturas e acabamentos. Eles vão do mais casual ao ultra sofisticado, e vão manter um clima chique e sem esforço, o que é muito conveniente, principalmente se você é fã de looks de beleza rápidos, simples e de baixa manutenção.

Lisos elegantes

Os penteados completamente lisos estão mais uma vez entre os acabamentos mais cool da temporada e do ano. São os preferidos para conseguir uma cabeleireira com aspecto brilhante distinto, sendo os mais práticos e fáceis de fazer.

Blowout poderoso

Se algo está mais do que comprovado é que os cabelos poderosos, arejados e levemente volumosos que reinaram nos anos 90, estão de volta. O motivo é óbvio, pois acrescenta dimensão e movimento aos cabelos, mesmo para cabelos lisos ou finos.

Liso impecável

Com a onda de tendências, era apenas uma questão de tempo até que cabelos completamente lisos voltassem em uma posição de destaque. Nesta ocasião, a prioridade será dar destaque aos cabelos com um pouco mais de volume na região da raiz, para dar-lhes um toque muito atualizado e favorecedor.

Look molhado

O look molhado será um dos acabamentos de penteado mais comuns em 2023. A forma mais moderna de usá-lo? Em rabos de cavalo e coques bagunçados, ou para dar um destaque nos cabelos soltos, limitando-os à região da raiz.

Texturas messy

Dos práticos rabos de cavalo baixos aos cabelos soltos, você terá um efeito muito mais casual e até bagunçado, dando prioridade aos cabelos com acabamento natural. E agora que os contrastes estão mais na moda do que nunca, poderíamos dizer que é uma alternativa incrível para romper com toda a solenidade e glamour excessivo que costuma rodear os looks clássicos da estação.