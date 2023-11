5 cortes de cabelo elegantes e em tendência que fazem você parecer uma mulher de alta classe

Elegância e sofisticação podem ser alcançadas com um corte de cabelo que permite projetar atitude.

Entre eles estão aqueles cortes que fazem você parecer milionária e entre eles está o estilo Rich Girl.

O estilo Rich Girl é refrescante, elegante, glamoroso e sofisticado, e a boa notícia é que você vai conseguir isso sem gastar muito com esses cortes que apresentamos a seguir:

Camadas

Este corte é perfeito para cabelos midi e XL, pois é ideal para obter textura, movimento e volume ao mesmo tempo que parece sofisticado e de alto status

Trata-se de pegar alguns fios e cortá-los mais que o resto do cabelo, formando assim camadas mais longas e médias. Você pode escolher entre camadas XL se houver um espaço considerável entre o final de uma e o final da próxima; ou curto, se a distância entre eles for menor.

Blunt bob

O cabelo de menina rica também pode ser usado em corte blunt bob, já que a força e sofisticação desse corte vem da silhueta forte e ousada. É um bob rigorosamente reto com uma linha precisa e bordas limpas, embora se quiser adicionar mais movimento e frescor, eles também podem ser ligeiramente desfiados.

É ideal para mulheres de cabelos finos, mas também se for um pouco ondulado. Recomendamos estilizá-lo com muito volume para que pareça multimilionário.

Shaggy

Mesmo um corte de cabelo casual e um tanto informal faz parte do cabelo de uma “menina rica”, pois é leve, fresco e muito favorecedor para qualquer tipo de rosto. O shag, shaggy ou swag se caracteriza por suas camadas bem definidas – mais curtas no topo da cabeça e mais longas conforme desce – que dão movimento e muito estilo, além de definirem muito bem os traços faciais.

E o melhor é que vem em múltiplas versões: curto, longo, com ou sem franja. De qualquer forma, parece muito chique e fabuloso.

Bob A-Line

É um dos cortes de cabelo de rich girl por excelência, pois é elegante, moderno, luxuoso e glamoroso. É o bob clássico mas reinventado com um ângulo mais definido, que é curto atrás e mais longo na frente, fazendo o comprimento crescer gradativamente até formar uma letra ‘A’ nos contornos do rosto. O que fará esse corte simples parecer tão caro é o acabamento: divisão central, lisa e irretocável.

Franja longa e de lado

O cabelo rich girl também se caracterizou nas passarelas e nos tapetes vermelhos por usar cabelos com franja exagerada por serem longos e diagonais. Ao contrário da franja de cortina aberta, ela vai em apenas um lado do rosto e com uma varredura suave que deixa as laterais mais compridas para estilizar os traços. Se quiser que ela seja a protagonista, pode usá-la com o resto do cabelo preso para dar aquele ar rico e diferenciado ao seu look.