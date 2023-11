5 cores de lábios Carolina Herrera que te deixam mais elegante

Carolina Herrera, uma das designers mais icônicas e reconhecidas do setor, nos revelou seus segredos para alcançar uma elegância deslumbrante através do uso de batons. Seja em uma passarela, um evento formal, uma gala ou um tapete vermelho, essas cores são obrigatórias na penteadeira da empresária venezuelana.

Se o que você procura é dar aquele toque de requinte e sofisticação à sua maquiagem, então continue lendo porque revelamos os tons preferidos da fundadora de uma das mais importantes casas de moda. Prometemos que você vai querer experimentar todos!

Vermelho

O batom vermelho é um clássico atemporal que nunca sai de moda. Segundo Carolina Herrera, o vermelho é a cor do glamour e da sedução. Um batom nessa tonalidade pode transformar completamente qualquer look, acrescentando um toque de confiança e feminilidade. Sempre use isso a seu favor!

LEIA TAMBÉM: 8 dicas de Carolina Herrera para ser uma mulher elegante

Framboesa

É uma escolha ousada e sofisticada que traz um toque de cor intensa e elegante aos lábios. A estilista destaca que esse tom é perfeito para realçar a boca e dar-lhe um aspecto brilhoso e sensual. É uma opção ideal para eventos formais ou para aqueles momentos em que pretende realçar a sua personalidade.

Castanho rosado

Getty Images

Por outro lado, se procura um tom discreto que realce a beleza natural dos lábios, então o nude é o ideal. É perfeito para aqueles momentos em que você quer mostrar um visual fresco e sofisticado, sem chamar muita atenção. Existem também diversos tons, do marrom ao rosa, qualquer opção permitirá complementar seus looks com estilo!

Rosa pêssego

O batom rosa é um tom versátil que pode se adaptar a diferentes ocasiões. Além disso, proporciona um toque de frescor e juventude. Carolina Herrera recomenda escolher tons suaves de rosa para um clima mais romântico e delicado e evitar tons mais vibrantes como magenta ou fúcsia, pois chamam muita atenção e podem quebrar a harmonia do seu look.

Malva

Getty Images

Moderno e sofisticado, esse é o batom malva que dá um toque de mistério e charme a qualquer maquiagem. Segundo a empresária de sucesso, esse tom é ideal para conseguir um visual elegante e vivo de forma sutil. É perfeito para ocasiões formais ou para aqueles momentos em que pretende exibir uma imagem requintada sem esforço.

Os batons preferidos de Carolina Herrera são uma ferramenta poderosa para expressar nossa personalidade e realçar nossa beleza natural. Lembre-se de escolher a tonalidade que mais combina com seu estilo e aproveite a confiança e sofisticação que uma cor bem escolhida pode lhe proporcionar.

Fonte: Glamour MX

LEIA TAMBÉM: Entenda a influência latina de Carolina Herrera na moda