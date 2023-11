3 ideias de maquiagem azul para os olhos: destaque ao máximo para qualquer ocasião

A maquiagem azul para os olhos é um estilo atrevido, mas muito favorecedor para todas as mulheres | (Instagram: @patrickta)

Entre a vasta variedade de cores de sombras disponíveis para o nosso uso, o azul é incrivelmente um dos que melhor complementa todos os tons de olhos e desperta o olhar.

Com uma ampla escala de tons, desde o azul elétrico, passando pelo celeste até o verde-azulado, as possibilidades para brincar com essa chamativa tonalidade nos olhos são quase infinitas.

Além disso, ela se adapta muito bem a qualquer técnica, seja um smokey ou um delineado gráfico. Portanto, é uma gama infalível, quer seja um look divertido, sexy ou elegante.

Ideias de maquiagem de olhos azuis para qualquer ocasião

Então, se você finalmente decidiu se arriscar em usar essa cor, mas não sabe como fazer isso ou não consegue pensar em ideias, aqui estão três estilos de maquiagem de olhos azuis para inspirá-lo.

Olhos esfumados em tons de azul

Taylor Hill deslumbrou a todos com esta maquiagem de olhos azuis criada pelo famoso maquiador Patrick Ta. O especialista usou tons de azul que se complementavam nas pálpebras da estrela.

Ele então selou tudo com uma linha delineada em uma cor brilhante e elétrica e o resultado foi sensacional. Sem dúvida, é uma ideia elegante se você deseja usar mais de uma tonalidade na visão.