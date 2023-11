Saiba a melhor hora para dormir se você quiser acordar se sentindo melhor

Escolher a melhor hora para dormir e acordar, de acordo com seu estilo de vida, pode fazer uma enorme diferença. Um estudo recente, baseado em dados de mais de 88.000 participantes do UK Biobank, sugere que dormir às 22h, ou um pouco depois, está associado a um menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares em comparação com adormecer mais cedo ou mais tarde.

Os cientistas acreditam que dormir cedo ou tarde pode fazer com que os indivíduos percam sinais importantes, como a luz do dia, que ajudam a acertar o relógio interno do corpo todos os dias. Quando o relógio biológico não é reiniciado adequadamente durante um longo período, “o relógio circadiano aumenta a inflamação e pode prejudicar a regulação da glicose, o que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares”, disse o Dr. David Plans, coautor do estudo.

No entanto, os especialistas acreditam que não existe um número mágico e tudo se resume a necessidades pessoais, por isso, embora 22h possa ser ideal para alguns, não funcionará bem para outros. Felizmente, a empresa de cortinas Hillarys criou sua própria calculadora de sono, que mapeia o melhor horário para ir para a cama com base em quando você precisa acordar.

Se você prefere a quantidade à qualidade, pode estar realizando sua rotina de sono de maneira totalmente errada. Só porque você dormiu por mais tempo, isso não significa necessariamente que você se sentirá melhor descansado. A calculadora funciona avaliando o ritmo natural do sono do corpo, que funciona em ciclos de 90 minutos. Portanto, menos sono, que mapeia mais de perto esses ciclos, pode beneficiá-lo mais do que um longo alongamento fora de sincronia com as necessidades do seu corpo. Confuso, certo?

“Ter uma boa noite de sono é mais do que simplesmente ir para a cama cedo – é também acordar na hora certa. Usando uma fórmula baseada nos ritmos naturais do corpo, a Calculadora do Sono determinará o melhor horário para você acordar ou dormir”, diz o site. Especificamente, a calculadora verifica a que horas você precisa acordar e volta a partir daí. “E isso significa que você pode se sentir revigorado e alerta… todas as manhãs”, acrescenta o site.

A calculadora funciona segundo o princípio de que todo mundo dorme em cerca de cinco ou seis ciclos, além de levar em consideração que, em média, leva 14 minutos para adormecer após ir para a cama. Acordar no meio de um ciclo pode deixá-lo cansado e mal-humorado no dia seguinte. A ideia é acordar entre os ciclos e sentir-se revigorado pela manhã.

Então, conforme a nova calculadora, esta é a melhor hora para dormir, dependendo de quando você precisa se levantar...

Se você precisa acordar às 7h...

Você precisa ir para a cama às 21h46 ou às 23h16. Se você não cumprir esses horários, 12h46 e 2h16 também funcionarão.

Se você precisa acordar às 8h...

Você precisa ir para a cama às 22h46, 12h16, 1h46 ou 3h16.

Se você precisa acordar às 6 da manhã...

Você precisa ir para a cama às 20h46, 22h16 ou até 23h46, ou, se sair tarde, então 1h16.

Experimente esta noite e veja se você acorda se sentindo mais disposto amanhã.

