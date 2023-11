Relacionamento: aprenda 7 formas de autocuidado que vão destacar seu AMOR-PRÓPRIO

Lidar com as próprias questões nem sempre é algo simples. No entanto, é importante relacionar-se consigo mesmo, a fim de enfrentar o mundo lá fora. O autocuidado, por exemplo, é uma chave importantíssima para ressaltar e estabelecer amor-próprio e promover o autorrespeito.

Caso não haja amor-próprio, dificilmente seus relacionamentos externos serão bem gerenciados. Alimentar as relações com terceiros é muito importante. No entanto, as melhores experiências são extraídas quando o autocuidado já existe, impossibilitando interferências negativas de fora.

“O que quer que consideres ser autocuidado, como é que arranjas tempo livre para o teu tempo para mim?’ As ações a seguir não aparecem com frequência suficiente no menu de escolhas de autocuidado, mas podem ajudá-lo a arranjar tempo para quaisquer atividades que reabasteçam a sua mente, corpo e espírito, bem como proporcionar autocuidado em si mesmas”, escreve Meg Selig, ao portal Psychology Today.

De acordo com a mesma fonte, preparamos uma lista com algumas atitudes necessárias, a fim de promover o autocuidado. É importante aderi-las em sua rotina, a fim de não se deixar levar pela autossabotagem.

7 formas de autocuidado que vão destacar seu AMOR-PRÓPRIO