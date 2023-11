O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Comparação

Uma fase importante de transformação chega em sua vida, mas é preciso estar atento as próprias oportunidades e habilidades, pois o equilíbrio e renascimento não será alcançado com a comparação. Não se coloque no mesmo lugar ou obrigações dos outros, pois esse nunca foi seu espaço; suas fortalezas são únicas e devem ser honradas.

Virgem – Carta dos Amantes

O amor verdadeiro só chega após algumas rupturas e quando a superação de grandes quedas acontece. Não tenha medo de enfrentar o caos e manter a calma, fé e determinação; você está protegido e pode recomeçar a vida de maneira muito mais abundante. Apenas confie e não desanime!

Libra – Carta do Cansaço

A vida, as preocupações e as responsabilidades podem estar esgotando sua energia para muitas coisas que também são importantes. Apenas não se esqueça que sua trajetória é sobre plantar e colher aquilo que embeleza, enriquece e faz o caminho mais agradável; apenas não se engane, pois isso pode estar em detalhes pequenos, que ficam até meio esquecidos. Observe mais a si e também olhe ao redor.

Escorpião – Carta da Harmonia

A vida é uma união de pessoas participando uma da vida das outras. É importante encontrar os aliados que trazem harmonia, pois é nesse ambiente que a mente se desenvolve com ideias, intuições e se comunica verdadeiramente com o coração ou propósitos. Aceite a ajuda daqueles que são verdadeiros e saiba trabalhar em equipe, pois os resultados serão transformadores. Um trabalho espiritual importante pode estar o chamando.

