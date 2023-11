O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries - Carta do Louco

Momento de assumir sua essência aventureira para liberar alguns estresses e viver com mais paixão. No entanto, isso não significa não olhar para onde pisa. É preciso se prevenir de alguns contratempos e não acumular muitas coisas juntas; a chance é de se perder caso não organize as ideias e foque em uma coisa de cada vez.

Touro – Carta da Abundância

A abundância só podem fluir quando algumas pressões e amarradas saem das suas costas. É hora de deixar que algumas estruturas se rompam para poder se ver livre e deixar um martírio no passado. Não se torture mais e comece a viver com maior tranquilidade para poder apreciar a vida. Faça isso por você!

Gêmeos – Carta das Projeções

É momento de finalmente se liberar de algumas máscaras e de um mundo idealizado que nem sempre condiz com a realidade. Hora de buscar a raiz de alguns problemas dentro de você e nas suas próprias atitudes. Agir sem sinceridade e apenas por conveniência é um grande alerta em sua vida agora a ser observado, pois esse caminho não o levará a lugar nenhum.

Câncer – Carta do Silêncio

Hora de buscar refúgio no silencio e olhar mais para dentro de você, nas luzes, sombras e sentimentos. Não deixe que as ilusões e uma mente atribulada tirem sua razão e intuição. Embarque na jornada de dar um passo de cada vez e não apressar nada; é hora de ser aprendiz e se autoconhecer para entender as situações externas.

Confira mais: O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes