O corte pixie se reinventa e será usado por mulheres entre 40 e 60 anos em 2024

Se houver algo que nunca sairá de moda é o corte pixie, que se reinventa com o passar do tempo e 2024 não será exceção para mulheres entre 40 e 60 anos.

Ele voltará com força para nos dar uma aparência sofisticada, fresca e bastante casual, mas com certas diferenças em relação a como o usamos no passado, de acordo com os especialistas.

O corte pixie para mulheres entre 40 e 60 anos em 2024

Assimétrico

E sim, para 2024 as formas peculiares serão as mais usadas. Com um franjão caindo para qualquer uma de suas bochechas, você dará ao seu rosto um aspecto elegante e jovem, que fará com que você pareça estilizada e, é claro, disfarçar qualquer imperfeição que você não goste, como rugas ou a forma arredondada nas bochechas. Geralmente, eles são feitos de meio lado para nos deixar magras, enquanto as camadas ganharão frescor e movimento.

Bixie

Em outro contexto, também é reinventado combinando-se com modelos atuais como o bob, dando origem à criação de bixie, um penteado com interessante volume e até movimento ao cabelo, com um ar bastante irreverente.

O que nos fascina nesta opção é que ela pode ser usada tanto lisa quanto ondulada. É um bob com camadas curtas que serve para levantar o rosto e dar densidade se você tem pouco cabelo, desfiando as pontas para que o acabamento seja suave.

Mullet

Por último, o corte Pixie para mulheres de 40 a 60 anos em 2024 que não podemos ignorar é um híbrido entre o mullet, com suas camadas curtas que dão volume e movimento ao cabelo, mas com a inspiração do Pixie. Ele parece delicado e feminino, afastando-se da estética roqueira que caracterizou o seu nascimento na década de 70 e 80.