O corte de cabelo mais elegante e jovem para mulheres de 40 anos: rejuvenesce instantaneamente

Se há um corte de cabelo que a maioria das mulheres exige nos salões de beleza, é o Bob. Sua versatilidade e conforto o tornaram posicionado ano após ano como o mais desejado.

Este corte é caracterizado por sua longitude curta até a nuca média e um contorno que enfatiza o rosto. Ele tem mostrado ser um dos cortes de cabelo mais versáteis, modernos, atemporais e adequados para mulheres de 40 anos que buscam um resultado elegante e um visual confortável e favorecedor.

Características que o mantém invicto

De acordo com os especialistas, é um clássico que realmente pode se adaptar a todos os tipos de rosto e é mesmo um penteado muito confortável. Possui vários elementos que o tornam duradouro ao longo do tempo:

Manutenção fácil. O corte de cabelo bob é perfeito para mulheres que desejam um visual elegante sem investir muito tempo em seu cuidado.

Juventude e elegância. O bob é conhecido pela sua capacidade de rejuvenescer. Ao destacar os maçãs do rosto e a mandíbula, ele traz um ar fresco e jovem para mulheres de 40 anos.

Versatilidade. É um tipo de corte de cabelo que se adapta tanto a cabelos lisos como a cabelos ondulados ou até mesmo crespos.

Em manutenção. Realmente é um corte super fácil de usar e manter. Quando cresce, continua se mantendo bem, ao contrário de outros cortes mais aparados ou escalonados que precisam de uma manutenção muito maior.

10 estilos modernos de corte bob

Esses 10 estilos que mostramos abaixo são as versões modernas do corte bob que te farão sentir moderna e fresca:

Bob Clássico

Se quiser ir com segurança, aposte na versão clássica do bob. Este estilo atemporal se mantém firme no tempo e não sai de moda.

Bob com franja de cortina

Se você quiser dar um toque diferente ao corte de cabelo bob, você pode complementá-lo com uma franja tipo cortina. Dessa forma, você ainda potencializará aquele efeito rejuvenescedor.

Bob com franja lateral

O Bob também fica ótimo com um franja lateral. Leve-o com ondas despreocupadas para um resultado fresco e jovem.

Bob com franja reta desfiada

Você também pode optar por um bob combinado com um franja reta desfiada. A franja sempre rejuvenesce, então essa opção também nos encanta.

Bob Assimétrico

Outra forma de modernizar o clássico corte bob é criar uma diferença de comprimentos nos lados. Também se pode conseguir com o penteado, marcando uma linha lateral muito pronunciada.

Bob Cacheado

Se o bob por si só já é um corte atual rejuvenescedor, combinado com cabelo ondulado (bob encaracolado) torna-se uma das tendências mais desejadas deste ano. Potencie os cachos e ficará ótimo neste tipo de cabelo.

Bob encaracolado com franja

O bob cacheado também pode ser usado com franja. Dica: se você tiver cachos definidos, peça ao seu cabeleireiro que desfile as pontas ou faça camadas longas. Se forem cachos pouco definidos, o melhor será um corte reto que marque o volume.

Bob com as pontas desfiadas

Se você quiser dar um toque moderno ao seu corte de cabelo bob, aposte nesta versão com as pontas desfiadas.

Bob com camadas

Um bob com camadas permite adicionar movimento e dimensão ao seu cabelo.

Bob inclinado

Se quiser ir um passo além, você pode optar por esta versão que se caracteriza por ser mais curta na parte de trás do que na parte da frente.