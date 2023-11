Novos passos para a sorte são dados por 3 animais do horóscopo chinês

Novembro de 2023 chega em mais uma semana e alguns signos começam a dar novos passos que o levam até a sorte.

Confira quais são:

Rato

Signo dos nascidos em 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Momento de resolver muitas questões e colocar tudo em ordem para ter mais tempo de se desenvolver, principalmente no trabalho. A liberdade, felicidade e sorte chegam com as tarefas cumpridas. É hora também de encontrar as respostas que procuram e suavizar o clima da vida amorosa. Bom momento para encontros ou reconciliações.

Búfalo

Signo dos nascidos em 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

A perseverança, mobilização e coragem para enfrentar novos desafios, atrairá a sorte na vida, principalmente ao se tratar de trabalho. Começa um período de pequenos triunfos e melhorias encorajadoras. Você encontrará soluções originais e se destacará liderando equipes. Não esqueça a importância do trabalho em equipe e do apoio, inclusive quando se trata de amor.

Tigre

Signo dos nascidos em 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Saber se estabelecer e manter atividades em dia sem perder a criatividade e a coragem de explorar novos caminhos é o que o deixará com mais sorte. Permita que impulsos de originalidade e ideias abram caminhos, desbloqueando sua energia e entregando ainda mais personalidade e poder. Essa inspiração também pode beneficiar a vida amorosa.

