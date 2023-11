Missão dos anjos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre a missão que cada signo do zodíaco deve seguir.

Sagitário – Carta da Música

A conexão com a música pode ser importante para se curar e também auxiliar a aprendizagem ou outros aspectos da vida das pessoas. Demonstre mais suas habilidades e inspirações sem medo.

Capricórnio – Carta do Tempo para Decidir

Hora de olhar para o seu coração e decidir com sentimento e consciência seu caminho. Desejos e objetivos são encontrados quando você olhar para a própria sabedoria e verdade.

Aquário – Carta da Família

Se conectar com as pessoas amadas é um dos propósitos da sua vida. Invista nisso com amor, criatividade e conexões verdadeiras.

Peixes – Carta da Escritura

Suas palavras podem ser muito importantes e a escrita o ajudará nisso. Essa habilidade o ajudará a curar, inspirar, ensinar e também entreter seu caminho e o dos outros.

