Cabeleireira revela 5 cortes de cabelo que nenhuma mulher com 50 anos deveria fazer, pois envelhece 10 anos

A cabeleireira espanhola Olga San Román garante que alguns penteados têm o poder de adicionar anos à sua aparência, enquanto outros podem reviver o seu rosto e conferir-lhe uma aparência mais viva e juvenil.

Indique que é mais importante evitar cair na armadilha dos estilos de corte que já saíram de moda e ficar por dentro das tendências atuais para escolher um corte de cabelo que valorize seus traços de maneira ótima.

Descobrir o estilo de corte que te favoreça é uma regra quando se trata de visitar salões de beleza, por isso San Román fala de 5 cortes que devem ser evitados se você estiver indo por uma mudança de visual:

Corte de cabelo arredondado ondulado

Os cortes de cabelo curtos podem realçar a beleza dos cabelos cacheados, mas é essencial preservar certo comprimento na área do pescoço. Se optarmos por um corte excessivamente curto nessa área, poderíamos projetar uma idade maior do que a nossa. É importante alcançar um equilíbrio apropriado que mantenha uma extensão que realce a beleza inata dos cachos, permitindo-nos irradiar vitalidade e juventude.

Cortes com muitas camadas e tintura pouco favorável

Com o propósito de conseguir uma mudança de visual, é primordial escolher uma tinta que se aproxime o mais possível do seu tom natural, levando em conta também a compatibilidade com o tom da sua pele. Frequentemente, as mulheres escolhem tingir-se de loiro com a crença de que isso lhes dará uma aparência mais jovem, embora esta suposição não se aplique universalmente a todas.

Cortes de cabelo longos sem forma

Cabelos longos e lisos, sem camadas, desfiados ou texturizados, podem dar a impressão de serem excessivamente densos e até contribuir para que os traços faciais pareçam rígidos, o que pode envelhecer a aparência. É melhor optar por cortes de cabelo que dão movimento.

Corte de cabelo curto, liso e desimpedido

Embora se diga que o cabelo curto pode dar um aspecto rejuvenescido ao rosto, é fundamental ter em conta certos detalhes para evitar adicionar anos à nossa imagem. Reduzir excessivamente o cabelo em áreas como a nuca, as orelhas ou a testa poderia exercer um impacto desfavorável e dar lugar a uma imagem mais envelhecida.

Cabelos muito curtos

Optar por um corte de cabelo muito curto e reto pode não ser a escolha mais adequada. No entanto, atualmente, há numerosas variações de cortes de cabelo que parecem fantásticas e estão na moda. Explore as diversas opções à sua disposição e descubra o estilo de corte de cabelo que melhor se adapta a você.