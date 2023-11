5 razões porque alguns homens consideram ‘pouco atraentes’ mulheres com tênis

Você sabia que existem homens que não gostam de mulheres com tênis? Este tipo de calçado, embora tenha se tornado um básico de qualquer armário, também tem sido um tema de debate ao longo do tempo.

Sua rejeição não se limita aos homens, mas também a Carolina Herrera, cuja opinião se tornou popular desde que ela confessou que odiava tecnicamente esse calçado e que não havia maneira de usá-lo, definindo-o como ‘pouco elegante’ e que cada peça tem seu momento para ser usada.

“Eu não ando de tênis, mas sim com sapatos sem salto. Me parece estranho, como aquelas pessoas que vão para o ginásio e vestem calças de ginástica e de repente saem com elas. Parecem horríveis! Tudo tem o seu momento”, confessou Carolina Herrera numa entrevista com a famosa jornalista Adela Micha.

Mulher usando tênis Pexels (Pexels)

No entanto, há uma lista de mulheres que sabem como tirar proveito e se destacar como nenhuma outra, mesmo em eventos importantes, incluindo Bárbara Mori, que os usou em Cannes com orgulho, desafiando todas as regras da moda e mostrando que até mesmo um par de tênis pode ser um aliado.

Os homens não gostam que as mulheres usem tênis?

Embora não seja uma regra geral, diz-se que existem homens que não se sentem diretamente atraídos por mulheres que usam tênis e existem algumas explicações que podem resolver a dúvida de por que eles consideram esse tipo de calçado 'pouco atraente'.

Associações Culturais

O primeiro fator que pode influenciar os homens a rejeitarem o uso de tênis é devido a eles não considerarem este calçado como formal e sofisticado, e é que eles podem sentir atração por um look muito mais sedutor apoiado em saltos.

Influência da moda e da sociedade

A moda costuma refletir na ideologia da sociedade, estabelecendo certos padrões de beleza como 'corretos' entre eles o uso de tênis, definindo a feminilidade com os saltos.

Os homens não gostam que as mulheres usem tênis? Unsplash (Unsplash)

Percepção da personalidade

Derivado do ponto anterior, alguns homens podem ou tendem a perceber 'pouca feminilidade' nas mulheres que usam tênis, além de considerarem que elas são mais relaxadas, o que pode influenciar na atração.

Autenticidade

Alguns homens acham que os tênis limitam as mulheres, pois não permitem que explorem todo o seu potencial, razão pela qual eles preferem que as mulheres optem por um calçado muito mais formal e sedutor.

Associado à juventude

Como Carolina Herrera menciona, existe uma idade específica para cada peça de roupa ou pelo menos para as regras que ela defende, isso se repete entre muitos homens que poderiam rejeitar o seu uso em mulheres, pois consideram que são para gerações mais jovens, por isso eles esperam ver a sua parceira com um calçado muito mais maduro.