5 cortes de cabelo que envelhecem e que você não deve fazer, pois você pode parecer 10 anos mais velha

Quando uma mulher madura pede um corte de cabelo, não só quer um visual favorecedor, mas também para tirar anos do rosto.

Mas há aqueles cortes que não funcionam para dar o efeito antienvelhecimento necessário e por isso nós apresentamos uma lista de 5 estilos que você deve evitar:

Camadas marcadas

As camadas muito marcadas, aquelas em que se nota a escala entre uma e outra como se fossem blocos, pode tornar as suas feições mais duras e te fazer parecer mais velha. O seu cabelo vai parecer desarrumado, por isso é recomendado fazer camadas em escalas, em quedas tipo cascata.

Franja reta

Algumas pessoas gostam do cabelo reto por seu estilo retrô e é muito chique nas pessoas jovens, mas a certa idade é melhor evitá-los, pois eles podem aumentar a idade. Eles fazem com que os sinais da idade no rosto sejam mais perceptíveis, então é melhor se você usar um cabelo lateral ou cortina, que enfeite o seu rosto.

Cortes desfiados

O melhor que você pode fazer se quiser camadas, é que elas sejam em escala, porque assim como camadas muito em degraus são ruins, o outro extremo, as desfiadas, também te envelhecem.

Camadas em excesso

Também não abuse das camadas ou você dará um efeito antiquado à sua imagem. Quando você usa cabelo curto, o cabelo ganha versatilidade, mas se você adicionar muitas camadas, fica ruim. Se você quiser camadas, procure um corte médio, se você quiser curto, evite tantas camadas.

Cabelo extra longo

O cabelo longo pode te deixar moderna, mas se for extra, extra longo, pode pesar a sua imagem e tirar a sua jovialidade. É um efeito desleixado, por isso adicione algumas camadas ou faça um corte de cabelo até à clavícula, é uma melhor opção.