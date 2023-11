10 cortes de cabelo que serão tendência em 2024 e que darão volume ao seu cabelo

Faltam apenas dois meses para 2024 e os salões de beleza iniciam a época mais alta de mulheres que chegam para mudar o visual.

É por isso que os estilistas já sabem quais são os cortes de cabelo que serão tendência em 2024, incluindo aqueles que dão volume.

Para alcançar isso, o melhor é manter os cortes de ombro para cima. Geralmente, os cabelos que precisam de volume são finos e tendem a desaparecer, e os longos podem amplificar esse efeito.

Estes são os 10 estilos que seguem essa premissa e estarão em tendência em 2024:

Pixie

Para cabelos finos, assim que eles começam a crescer, é difícil dar-lhes volume. Os pixies são perfeitos para conseguir o efeito oposto.

Bixie

Esta híbrido entre o pixie e o bob clássico é um corte intermediário. Realmente permite adicionar volume na área que você quiser, dependendo de como você estruturar ao se pentear.

Blunt Bob

É similar ao Bob clássico, mas com as pontas mais desfiadas, o que lhe confere maior frescura, volume e movimento.

Bubble Bob

É similar ao bob clássico, mas com um contorno um pouco mais arredondado. Nos casos em que o cabelo tende a afinar na raiz, ao arredondar-se na altura da mandíbula, pode-se encontrar o volume noutra zona.

Bob Francês

Esse corte está perfilado a altura da mandíbula, com franja e pontas arredondadas para dentro.

Clavicut com franja butterfly desestruturada

Esta combinação traz frescura e um extra de movimento ao cabelo. Trata-se de um corte em camadas muito marcado (com as camadas mais curtas na parte superior para potencializar o "efeito volume") com uma franja cortina que vai mascarando o rosto.

Shaggy

É um corte para aumentar o volume. É um corte com muitas camadas.

Bob ondulado

Também conhecido como ¾, este comprimento de cabelo localizado entre o queixo e o ombro com um pouco de ondulação é ideal para adicionar volume tanto aos cabelos cacheados quanto aos lisos.

Bob Shaggy

A metade do caminho entre o shaggy e o bob, mas em vez de deixar as pontas que o shaggy costuma ter na parte inferior, a base é cortada reta. O resultado: algumas camadas super desfiadas na parte superior com um franjão desfiado ou reto.

Lob texturizado

Como o nome indica, é uma versão ligeiramente mais longa do Bob, com um comprimento que fica logo acima dos ombros (sem tocá-los). É uma mecha texturizada, com algumas camadas muito sutis, muito longas e com algumas pontas desgastadas.