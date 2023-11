Conheça os segredos de estilo das mulheres de ESCORPIÃO

A temporada de Escorpião começou. Aqueles que nasceram entre 23 de outubro e 22 de novembro pertencem a este signo do zodíaco, caracterizado por ser tremendamente magnético, intenso e muito profundo.

Essas características se refletem em todas as facetas da sua personalidade, incluindo o seu estilo. As celebridades nos deram diversos truques de estilo típicos de sua essência, onde podemos ver escolhas decisivas na hora de vestir e também riscos bem calculados na hora de se afirmar através da roupa. Aqui estão alguns deles!

Escolha o vermelho para eventos

Scarlett Johansson é a personificação viva do estilo de Escorpião, e é evidente que quando se trata de parecer impecável em um evento, ela opta por correr riscos de uma forma primorosa.

Se você quer roubar looks em um jantar ou comemoração, a atriz mostra que apostar no vermelho é a melhor opção. Esse tom que evoca sensualidade pode ser usado de forma elegante e sofisticada, mantendo a maquiagem sóbria, com cabelos discretos e acessórios bem específicos para deixar a confiança de quem usa ser a protagonista.

Aposte em peças sob medida

Alexa Chung é uma das grandes musas do street style e, há muitos anos, é uma grande referência de estilo. Nele descobrimos que, para o dia a dia, o conforto não entra em conflito com o estilo, e você pode ficar incrível sem muito esforço. Como conseguir isso? Com peças de alfaiataria.

O terno sob medida foi reinterpretado e agora é uma tela em branco perfeita para deixar os looks tão confortáveis ou elaborados quanto você desejar. Quando você quer ficar espetacular, mas não quer pensar muito nisso, escolha um terno sob medida, combine-o com um suéter leve ou uma camiseta e sandálias rasteiras ou esportivas.

Clássico, mas não “sem graça”

Julia Roberts mantém um estilo muito clássico, onde roupas de corte simples e tons neutros são um recurso que utiliza regularmente para ficar elegante. Porém, também nos mostra que é possível escolher peças com mais design e proposta.

Se você tem alguma roupa que não sabe combinar, use a fórmula da Júlia e combine com peças clássicas para dar um estilo muito mais sofisticado ao seu look.

Seu visual deve se renovar

Anne Hathaway é uma das atrizes mais famosas da atualidade e pudemos perceber uma clara evolução em seu visual. A magia de Anne é manter seu estilo e se permitir adaptar novas tendências ao seu guarda-roupa, buscando sempre aquelas que estejam de acordo com sua essência.

A mudança é mais do que evidente na moda e estar sempre aberto para recebê-la permitirá que você esteja sempre incrível. Lembre-se que não se trata de sacrificar o seu estilo, mas de renová-lo.

As escorpianas são ótimas professoras na hora de se vestir e nos permitem aprender com elas. Por isso, na próxima vez que você escolher seu look, aplique alguns desses truques para inovar.

